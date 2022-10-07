الإضطرابات الجوية .. هذه الطرق مغلقة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك الطرق المقطوعة. بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة عير عدد من ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح عبر ذات المنشور ان الأمطار التي تساقطت خلال الساعات الأخيرة تسببت إرتفاع منسوب عدد من الوديان. ما تسبب في فيضانات وغلق العديد من الطرقات ببعض الولايات

كما تنصح ذات المصالح مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر مع مضاعفة مسافة الأمان الى الأمام مع باقي المركبات .

وعرفت ولاية المسيلة غلق كل من الطرق التالية:

الطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين بلديتي المعاريف و الخبانة، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي أمسيف وبن سرور بسبب إرتفاع منسوب المياه .

الطريق الولائي رقم 60 في شطره الرابط بين بلديتي عين الملح وسيد امحمد (برج بلخريف). بسبب إرتفاع منسوب_المياه.

ولاية أولاد جلال

الطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد. بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ولاية الجلفة

الطريق الوطني رقم 01ب في شطره الرابط بين بلديتي مسعد وسلمانة. بسبب إرتفاع منسوب المياه .

ولاية البيض

الطريق البلدي رقم 02 في شطره الرابط بين بلديتي الرقاصة و الشقيق على مستوى منطقة ضاية الوسرة بلدية الشقيق. بسبب انجراف التربة على مستوى الجسر.

أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقاصة في المكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق .