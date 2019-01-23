الإضطراب الجوي يعيق عملية البحث عن الصحفي المفقود بوهران

لاتزال عائلة وأصدقاء وزملاء الصحفي المصور بجريدة” le quotidien d’Iran” المفقود بعرض البحر من ليلة الأحد الماضي.

تترقب أي جديد من قبل وحدات الحماية المدنية والقوات البحرية المجندة لليوم الرابع .

حيث عرقل الاضطراب الجوي والرياح القوية التي تشهدها مدينة وهران منذ ليلة أمس عمليات البحث عن المفقود.

وذلك لصعوبة دخول الغواصين وحتى القوارب نصف الصلبة، في حين وفي حدود الساعة الثانية بعد الظهر .

حيث شهد الموقع حالة طوارئ بعد الاشتباه في جسم يطفو فوق سطح البحر.

لكن سرعان ما تم اكتشاف انها لا تعدو أن تكون سوى سترة برتقالية اللون عقب الاستعانة بالمنظار.

للإشارة، فإن الصحفي المفقود في عرض البحر مند الأحد الماضي كان يمارس هواية الصيد على مستوى المنطقة الصخرية الواقعة بالقرب من الصخرة العجوز التابعة لبلدية المرسى الكبير بوهران.