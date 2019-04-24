الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة في الشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، بأحد أكبر مروجي المخدّرات بالمنطقة، حسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الأربعاء.

وكشف المصدر، أنه تم حجز قرابة 8 كغ من المخدّرات ومسدسين بحوزة المجرم التي تمت بعد تنفيذ أمر بالقبض

صادر في حق المشتبه به من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف عن تهمة جناية

تكوين جمعية أشرار و محاولة القتل مع سبق الإصرار و الترصد، وفق ذات المصدر .

وإستغلالا للموقوف وإدلائه بمعلومات هامة بحكم عمله كناقل ومخزن للمخدرات لأحد البارونات أين تم حجز كمية تقدر بـ7.950 كغ من المخدرات

ومسدس صغير الحجم نوع “سانتي تيان”، مسدس تقليدي عيار 16 ملم، 22 خرطوشة عيار 16 ملم، 06 شماريخ ضوئية و مبلغ مالي معتبر.

وأضاف البيان، أن التحقيقات لا تزال مستمرة من أجل توقيف باقي أفراد الشبكة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.