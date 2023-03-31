الإطاحة بأربع شبكات إجرامية وحجز 8 كلغ كوكايين و150 كلغ من المخدرات

أطاحت الوحدات العملياتية للأمن الوطني نهاية الأسبوع الماضي، بـ04 شبكات إجرامية، كانت تستعد لبث سمومها في المجتمع.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أسفرت العملية عن حجز 08 كلغ من الكوكايين و 150 كلغ من القنب الهندي، مع توقيف 11 شخصا.

وأضاف البيان، أن فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المسيلة، تمكنت من حجز 5.165 كلغ من الكوكايين. كما أن يقظة المصلحة المحققة أفضت إلى اكتشاف الشحنة المراد ترويجها مخبأة بإحكام داخل تجويف قاعدة مركبة سياحية. كان يستغلهاالمشتبه فيه “37 سنة” والذي ينحدر من نفس الولاية.

من جهتها، أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات (SCLTIS)، بمجموعة إجرامية مكونة من 3 أشخاص في حال تلبس. تتراوح أعمارهم بين 28 و46 سنة، ينحدرون من مدينة مغنية. كانوا بصدد التحضير لصفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات الصلبة على مستوى دائرة مغنية بولاية تلمسان، وضبط 02 كلغ و 100 غرام من الكوكايين.

كما نجحت أيضا نفس المصلحة (SCLTIS)، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالكوكايين، على مستوى ولاية عنابة. وذلك بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 48 و50 سنة، ينحدرون من ولايتي ورقلة وتقرت. بالإضافة كذلك حجز 890 غرام من الكوكايين. واسترجاع 03 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

أما بولاية الأغواط، تمكنت مصالح أمن دائرة آفلو، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة للمتاجرة في المخدرات. تتكون من 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و36 سنة. ينحدرون من ولايتي الجلفة وباتنة. أسفرت عن حجز ما يقارب 150 كلغ من القنب الهندي. الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام من قبل المشتبه فيهم. في إحدى قنوات الصرف الصحي، تحسبا لتسويقها.

المشتبه فيهم (11) في هذه العمليات النوعية، التي قامت بها مصالح الأمن الوطني. صدر في حقهم أمر بالإيداع بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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