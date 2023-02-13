الإطاحة بأفراد شبكة يسرقون مُعدات ويعرضونها للبيع في فايسبوك

ألقت مصالح الأمن الحضري قورصو ببومرداس القبض على شخصين كانا يقومان بعمليات سرقة بالترصد لأصحاب المحلات التجارية بعد التأكد من خلوها مستغلين ظرف الليل.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، قام هذين الأخيرين بإستهداف محلات تجارية من قبل وسط بومرداس و قورصو.

كما تم إيقاف 15 شخص آخرين تورطوا في قضايا متفرقة تتعلق بترويج و تعاطي المخدرات و الأقراص المهلوسة.

وتمت هذه العمليات الأمنية لمحاربة الجريمة داخل الوسط الحضري وشل نشاط عصابات الأحياء التي تقوم بتهديد أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم.

كما تلقت مصالح أمن ولاية بومرداس شكوى من طرف مواطنين مفادها تعرض محلاتهم التجارية للسرقة وعرض معداتهم المسروقة للبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعليه باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيق معمق أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيهم مع توقيف أفراد الشبكة البالغ عددهم أربعة أشخاص ينحدرون من ولايات مجاورة.

كما تم إسترجاع المعدات المسروقة المتمثلة في آلة أشعة سينية تستعمل من قبل أطباء الأسنان. ومبالغ مالية من عائدات بيع المسروقات. ومركبة كانت تستعمل في تنقل الأشخاص، وهواتف نقالة.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة المختصة تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم على أن يتم تقديمهم أمام العدالة.