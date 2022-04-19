الإطاحة بإمرأة متجلببة تمتهن سرقة الهواتف النقالة في سوق باش جراح

تمكنت فرقة الدرك الوطني بالعاصمة من توقيف إمرأة متجلببة متورطة في قضايا السرقة، ليتم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، لاستكمال إجراءات التحقيق القضائي.

عملية الإطاحة بالمتهمة جاء في اعقاب عشرات الشكاوى ضد مجهول، أمام مصالح الأمن بمقاطعة باش جراح، مفادها تعرض الضحايا إلى عمليات سطو طالت ممتلكاتهم الخاصة، وبالاخص تلك التي طالت هواتف نقالة يحوزها الضحايا، اذ وبعد استغلال المعلومات وتكثيف الأبحاث الميدانية، تم تحديد هوية الفاعل، في ويتعلق بامرأة كانت ترتدي جلباب كوسيلة للتمويه، لتبين في إطار التحقيق ان الموقوفة تمكنت من سرقة 90 هاتف نقال من مختلف الأنواع، راح ضحيتها حوالي 50 شخصا،مستعملة المتهمة نفس الرداء، كما تبين ان معظم السرقات المرتكبة تمت في السوق الجواري في باش جراح، وكذا المركزين التجاريين “طيبة” و”حمزة”.

ومن المرتقب أن تمثل المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة السرقة أمام قاضي الجنح بذات المحكمة لاحقا.