الإطاحة بإمرأة ورجل يمارسان الشعوذة في باتنة

تمكنت مصالح أمن دائرة عين التوتة بولاية باتنة، من توقيف شخص و إمرأة يبلغان من العمر 45 و 58 سنة على خلفية قيامهما بممارسة طقوس السحر و الشعوذة .

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وبناءً على معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين التوتة. مفادها استغلال شخص و إمرأة لمسكن عاائلي في ممارسة طقوس السحر و الشعوذة والعرافة.

حيث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و استصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية. تمكن عناصر ذات المصلحة من الإطاحة بالمشتبه فيهما و توقيفهما. حيث تم حجز مجموعة من الكتب الخاصة بممارسة طقوس الشعوذة و العرافة. قارورات زجاجية بها زيوت و عقاقير، نسخ من المصاحف مدنسة. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الطلاسم و الأحراز تستغل في أعمال السحر، صور مختلفة لكلا الجنسين، قطع قماشية مختلفة الألوان، بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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