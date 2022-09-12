الإطاحة باطارات للجمارك اثر عملية تهريب 19 مليون وحدة من المفرقعات عبر ميناء العاصمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح سيدي امحمد بايداع شبكة إجرامية تضم 13 شخصا يتقدمهم اطارات للجمارك وأعوان رقابة رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، اثر توقيفهم متلبسين بتهريب كمية معتبرة من المفرقعات عبر الميناء.

وحسب مصدر ” النهار ” فإن العملية النوعية التي قام به أفرادالشرطة القضائية تمت بتواطؤ داخلي من ميناء العاصمة، لتواجد مدير ميناء بجاية ومفتش رئيسي للجمارك في قلب الفضيحة، على غرار اعوان رقابة، الذين اثبتت التحريات بشأنهم، بأنهم قدموا تسهيلات للتاجر المتهم الرئيسي المدعو ” م.رمزي”، صاحب البضاعة محل الجريمة.

بحيث أسفرت عملية الاطاحة بالمتهمين محل المتابعة، عن حجز 19 مليون وحدة من المفرقعات تقدر قيمتها الإجمالية في السوق الوطنية اكثر من 10مليار سنتيم، كما تم استرجاع معدات أخرى منها 3 سفن صيد، وسيارتين نفعيتين ودراجة نارية من الحجم الكبير، بالاضافة الى 3 كلغ من المعدن الأصفر الذهب الخالص، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 300 مليون سنتيم يعد من العائدات الاجرامية.

كما قادت التحقيقات في قضية الحال، حسب ذات المصادر، إلى أن المتهمين كانوا يستعملون دفاتر عقارية وعقود ملكية لعدة شقق سكنية باحياء العاصمة، خلال نشاطهم الاجرامي تم مداهمتها واسترجاع عدة دفاتر ووثائق كانت تستعمل لاغراض إجرامية.

ياسمينة دهيمي