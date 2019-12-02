الإطاحة ببارونة أقراص مهلوسة تسوقها في أوساط تلاميذ ثانوية بالطارف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة القالة بالطارف، من الإطاحة بفتاة في العقد الرابع من العمر، تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية.

واتخذت الفتاة تتخذ من المحيط المدرسي لأحد ثانويات مدينة القالة، كمكان لترويج سمومها.

وتعود عملية الإطاحة بهذه الأخيرة، على اثر استغلال عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود احد الفتيات المشتبه فيهن كثيرة التردد والتواجد بمحاذاة إحدى الثانويات.

أين قامت ذات المصلحة، بالترصد للمعنية لفترة زمنية معينة، مع متابعة جميع تحركاتها اليومية.

ليتبين أن المعنية يشتبه في حيازتها على مؤثرات عقلية وكذا مخدرات، من أجل ترويجها بالمحيط الخارجي للمؤسسة التربوية التي تتواجد بالقرب من مقر سكناها الذي تستغله المعنية كمخزن لسمومها.

لتقوم عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القالة، وبعد حصولها على إذن بالتفتيش من الجهات القضائية المختصة وبالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية من مداهمة تفتيش مسكن المعنية.

أين تم توقيفها في حالة تلبس بحيازتها 55 قرص مهلوس، مع حجز كمية من الكيف المعالج على شكل قطع صغيرة معدة للبيع و الترويج.

بالإضافة الى ضبط أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع، وقارورة غاز مسيلة للدموع.

كما تم العثور على ميزان إلكتروني تستخدمه في وزن المواد المخدرة، بالإضافة الى مبلغ مالي مقدر بـ 476.000 دج يمثل عائدات عمليات الترويج.

وأنجز ملف قضائي في حق المجرمة عن جنحة حيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، لغرض المتاجرة بها في المحيط المدرسي، وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

قدمت بموجبه المتهمة أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة القالة، وصدر ضدها أمر إيداع بـ 7 سنوات حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم دج.