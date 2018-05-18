الإطاحة ببارونين وحجز أزيد من 14 كلغ من “الزطلة” بغليزان

تمكّنت مؤخرا عناصر الدرك الوطني بغليزان من حجز أزيد من 14 كيلوغرام من الكيف المعالج، كانت مخبأة داخل مركبة سيّاحية.

تم توقيفها على مستوى الطريق السيار شرق غرب، حيث جاءت هذه العملية على إثر معلومات وردت إلى قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان.

مفادها نقل وتمرير كمية من المخدرات على متن سيارة قادمة من إحدى ولايات الغرب للوطن، حيث تم وضع خطة محكمة بغلق جميع المحاور والمسالك.

المحتملة العبور منها أين تمكن أفراد التابعين للسرية الإقليمية بمعية الدرك من توقيف سيارة سياحية نوع “كيا بيكانتو” على متنها شخصان.

بالطريق السيار شرق ـ غرب بعد تفتيشها بواسطة الثنائي “السينوتقني” المختص في الكشف عن المخدرات.

تمّ العثور على كمية من الكيف المعالج يقدر وزنها 14.600 كلغ كانت مخبأة بإحكام بالأبواب الأربعة للسيارة.

وتنفيدا لتعليمات النيابة تم تقديم الأطراف أمام العدالة أين أودعوا الحبس فيما صدر أمر بالقبض ضد ثلاثة أشخاص من عناصر العصابة الذين هم في حالة فرار.