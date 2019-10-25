الإطاحة ببارون متورط في عدة قضايا بوهران

أطاحت عناصر الدرك الوطني في وهران ببارون مخدرات فار من العدالة صدرت ضده عدة أوامر قضائية لتورطه في ملفات المتاجرة والتهريب الدولي للمخدرات والتزوير واستعمال المزور.

العملية النوعية لعناصر فصيلة الأبحاث التابعة لدرك وهران تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شخص محل بحث يستعمل هويات مزورة في تنقلاته.

ليتم المباشرة في جملة من التحقيقات والتحريات بتتبع وترصد تحركاته إلى غاية الايقاع به بوسط مدينة وهران.

أين ضبطت بحوزته لدى اخضاعه للتفتيش وثائق مزورة من بينها بطاقة هوية وجواز سفر.

الموقوف البالغ من العمر 50 ستة ينحدر من ولاية ام البواقي ومحل 7 اوامر بالقبض في قضايا تهريب دولي للمخدرات و6 نشرات بحث.

حيث تم اقتياد إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بايداعه الحبس المؤقت.