الإطاحة ببارون مخدرات وتوقيف 11 فردا من عصابته بالطارف

تمكنت مصالح أمن الطارف، من خلال عملية أمنية نوعية، من الإطاحة بأحد بارونات المتاجرة بالمخدرات، وتوقيف 11 شخصا آخرين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك اليوم الثلاثاء، الموقوف معروف لدى المصالح الأمنية بمخالطته الأوساط الإجرامية المختصة في المتاجرة وتموين مروجي المخدرات.

كما أن المعني رئيس لعصابة إجرامية وطنية منظمة، تنشط في المتاجرة بالمخدرات.

هذا وأسفرت هذه العملية، على توقيف 11 شخصا، مع حجز 5 مركبات تستعمل في تنقلات أفراد العصابة.

بالإضافة إلى حجز كمية من المخدرات “كيف معالج” ذو نوعية رفيعة قدر وزنها الإجمالي بـ265 غ، وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء محظورة.

وكذا مبلغ مالي من عائدات عمليات البيع، وآلتين لعد الأوراق النقدية.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيهم، أنجز ضدهم ملف قضائي عن القضية قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.

أين صدر في حق رئيس العصابة، أمر ايداع رفقة 6 من أفراده، مع وضع البقية وعددهم 4 تحت نظام الرقابة القضائية.