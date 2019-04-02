الإطاحة ببارون مخدرات وحجز كمية معتبرة مدفونة تحت الأرض ببجاية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات لولاية بجاية، من توقيف شخصين يمتهنان الترويج والمتاجرة بالمخدرات.

وتمت العملية بعد ورود معلومات إلى المصلحة حول قيام شخص مقيم “بأميزور” بالمتاجرة في المخدرات،متخذا من إحدى الغابات مكانا لتخزينها.

وبعد تكثيف التحريات حول المشتبه فيه،تبين أنه يتاجر في المخدرات رفقة أفراد عائلته،ويتعلق الأمر بـ”ح.س”،البالغ 25 سنة، “ح.ع” 41 سنة.

وتم مداهمة المكان وبعد تفتيش محيط المسكن تم العثور على برميل،تحت الأرض قرب جذع شجرة به كمية معتبرة من المخدرات.

ويقدر وزن الكمية الإجمالي بـ8779.4 غرام، وبتفتيش منزل المشتبه فيهم تم العثور وحجز مبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 94 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى، مركبتين يستعملان في نقل وتوزيع المخدرات، وحجز مجموعة من الهواتف النقالة.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الذي أحالهما على جلسة المثول الفوري أين صدر في حقهما أمر إيداع.