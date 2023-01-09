الإطاحة بجماعة أشرار تسرق المواطنين قرب حديقة رستم بارك بتيارت

تمكنت مصالح الأمن بتاريخ 7 جانفي الجاري، من توقيف أفراد جماعة أشرار قاموا بسرقة والإعتداء على المواطنين بالقرب من حديقة التسلية رستم بارك بتيارت.

وحسب بيان لمجلس قضاء تيارت، أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أن العملية، تمت في إطار محاربة كل أشكال الجريمة وما يمس بالنظام العام وسكينة المواطنين.

وعلى إثر الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين تعرضوا للسرقة تحت طائلة الإعتداء والتهديد بالاسلحة البيضاء بالقرب من حديقة التسلية رستم بارك بتيارت من طرف جماعة أشرار، تم توقيف أفراد الجماعة.

وتم توقيف المشتبه فيهم، في تاريخ 7 جانفي الجاري، ويتعلق الأمر بكل من “ض.ض” و”ب.خ” و”ب.ع” و”ب.خ” والذين سيتم إحالتهم على القضاء.