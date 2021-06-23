الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي امحمد بالعاصمة من توقيف عصابة متكونة من 3 أشخاص كانوا بصدد بيع وترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة، على رأسهم بارون مخدرات متواجد هذا الأخير في حالة فرار .

تفاصيل القضية تعود إثر ورود معلومات إلى فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية العاصمة ، مفادها قيام بعض الشباب بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية ومباشرة التحريات من قبل مصالح أمن دائرة سيدي امحمد والتي تكللت بإلقاء القبض على جماعة أشرار على مستوى ساحة اول ماي بالعاصمة تم ضبط بحوزتهم كمية المخدرات قدرت ب 1665 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين .

الأقراص كانت موجهة للبيع و الترويج بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة قدرت بـ 30 مليون سنتيم من عائدات تلك السموم.

وبعد مثول المتهمين في قضية الحال أمام محكمة سيدي امحمد عشية اليوم بموجب اجراءات المثول الفوري وجهت لهم تهمة تكوين جمعية اشرار بغرض عرض و بيع مواد صيدلانية.

وعليه قرر القاضي تأجيل القضية الى جلسة 30 جوان مع أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.