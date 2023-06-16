الإطاحة بجماعة إجرامية تُروج وتنقل المهلوسات إلى العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تروج المؤثرات.

وحسب بيان لأمن العاصمة، انطلقت قضية الحال بعد أن وردت معلومة أمنية مفادها قيام أحد الأشخاص بإيصال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى ولايات الجنوب إلى مدينة الدرارية بالعاصمة، على متن مركبة خاصة بوكالة كراء السيارات.

واستغلالا للمعلومة الأمنية تم الترصد للعملية المزمع تنفيذها ضمن خطة مروجي المخدرات. حيث تم توقيف المركبة في الطريق السيار بالتحديد بمدخل مدينة العاشور.

وبعد تفتيشها تم العثور بداخل خزان الوقود على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ13200 كبسولة.

كما مكنت التحريات في القضية من تحديد هوية أشخاص آخرين تبين ضلوعهم في هذه القضية.

حيث تم إحباط عملية ثانية مماثلة للعملية الأولى وهذه المرة المركبة أيضا خاصة بوكالة كراء السيارات وتقودها إمرأة،.

وكانت هاته المركبة كذلك محملة بكمية مماثلة من المؤثرات العقلية، أين تم الترصد لها و توقيفها بأحد مداخل العاصمة.

واسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 29سنة و43 سنة من بينهم امرأتين، ينحدرون كلهم من ولاية الجزائر.

و عند تنقيطهم تبين أن من بينهم مسبوقين قضائيا، كما أن أحدهم محل بحث بموجب أمر بالقبض.

في حين أسفرت العمليتين عن ضبط و حجز 25200 كبسولة من المؤثرات العقلية. و3 مركبات سياحية، و10 هواتف نقالة، و2 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي. عن قضية جناية استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وحيازة وحصول وشراء قصد البيع والتخزين وشحن ونقل المؤثرات العقلية.

وكذا جناية التهريب على درجة من الخطورة بما يهدد الصحة العمومية، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وسوء استغلال وظيفة.