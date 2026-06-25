الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في السطو وسرقة الخزائن الفولاذية لشركات تجارية

نجحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بجماعة إجرامية متكونة من 12 شخص مسبوقين قضائيا. قاموا بالسطو على عدة شركات ومؤسسات تجارية بولايات الوسط بهدف الإستيلاء على الصناديق و الخزانات الفولاذية وسرقة محتوياتها.

هذه العملية، جاءت بعد تلقي ذات المصالح الشرطية المختصة لعدة شكاوى من طرف أصحاب هذه الشركات بخصوص تعرضهم للسطو والسرقة. أين يقوم عناصر هذه المجموعة الإجرامية بإحتجاز الأعوان المكلفين بحراسة هذه المؤسسات. وذلك باستعمال أسلوب التهديد بواسطة أسلحة بيضاء محظورة. و من تم الإستيلاء على الخزانات الفولاذية والمبالغ المالية والأجهزة الإلكترونية.

كما أن التحريات التي قام بها عناصر المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا. مع ضبط واسترجاع: المعدات والأدوات المستعملة في عمليات السرقة. أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام. كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى خزانات وصناديق فولاذية، أجهزة كهرومنزلية وهواتف نقالة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدر بـ 116 مليون سنتيم من عائدات السرقة. 10مركبات سياحية. 03 دراجات نارية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار في إطار السطو المسلح تحت طائلة العنف. الإحتجاز والتعذيب، السرقة والإعتداء بواسطة أسلحة.

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