الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالذخيرة مع حجز 1000 خرطوشة

أطاح عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، بجماعة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة في الذخيرة بعد إدخالها من دول مجاورة.

العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة لعناصر الفرقة، بنشاط المشتبه فيهم على مستوى البلديات والمشاتي المتاخمة للشريط الحدودي، وهم بصدد عقد صفقة لبيع كمية كبيرة من الذخيرة وترويجها داخل التراب الوطني.

ليتم بعدها المداهمة على مستوى أحد المشاتي بعد التنسيق مع نيابة محكمة سوق أهراس، على متن مركبة عثر بداخلها على كمية كبيرة من الذخير.

وتمثلت الذخيرة المحجوزة في خراطيش عيار 16 ملم قدرت بـ 1000 خرطوشة مختلفة الأنواع ذات صنع أجنبي، مع توقيف ثلاثة أشخاص في عقدهم الثاني من العمر.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية لغرض حيازة، عرض بيع، توزيع، تسليم، شحن أو نقل عن طريق العبور لذخيرة أسلحة صيد.

وأحيل الموقوفون أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حق إثنين منهم أمر إيداع بالحبس، في وضع الطرف الثالث تحت إلتزامات الرقابة القضائية .