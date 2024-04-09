الإطاحة بجماعة اجرامية مختصة في المتاجرة بـ “الكاشيات” و “الكوكايين” بالعاصمة

برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية الأولى لعام 20230. قضية جماعة إجرامية تضم 8متهمين موقوفين متابعين بجناية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة ، وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، ورفض الامتثال لانذار التوقف.

بحيث تم الاطاحة بالمتهمين محل المتابعة، وهم في حالة تلبس بالجرم، بعد رصد حركة مشبوهة على منزل المتهم الرئيسي ” ب.عبد الحكيم” خلال شهر جوان 2019. لتردد كل من المتهمين “ع.توفيق”،” ل.ناصر” على مسكن المعني، إذ وخلال مداهمة المنزل تم ضبط 47غ من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين. وميزان الكتروني، ومبلغ مالي يقدر إجمالا ب39 مليون سنتيم، ومبلغ آخر من العملة الصعبة يقدر ب20 أورو.

كما مكنت العملية من حجز كمية أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي قدر وزنها ب18غ، لدى المتهم ” ل.ناصر” و7 صفائح. من المؤثرات العقلية من نوع ” ريفوتريل” بمجموع ” 67″ قرص. في حين تمكن عناصر الشرطة من ضبط ميزان إلكتروني في سيارة من نوع ” سكودا” لمالكها ” ناصر” وميزان إلكتروني. على غرار ضبط 250 ألف دج وميزان إلكتروني بمسكن المتهم ” ع.توفيق”.

وفي إطار التحقيق اعترف المتهم ” ب.عبد الحكيم” أن كمية المخدرات التي ضبطت بمسكنه اقتناها من عند المدعوين ” ش.بلال”. ” إ.فتحي” والذين يعدان الممويين له بهذه المادة المخدرة بغرض الاستهلاك.