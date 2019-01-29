الإطاحة بجماعة تروج المخدرات ومواد صيدلانية دون وصفة طبية ببومرداس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري سي مصطفى بولاية بومرداس، في عمليتين متفرقتين من توقيف أربعة أشخاص.

تورطوا في جرم ترويج و بيع مخدرات و مواد صيدلانية بدون وصفة طبية، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن.

أين وردت معلومات لدى مصالح الأمن عن قيام مجموعة من الشباب بترويج المخدرات بالقرب من محطة القطار بسي مصطفى بلدية يسر.

لتقوم مصالح الشرطة بالترصد لهم، أين تم إيقاف شخصين متلبسين بحيازة تلك المواد مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة

قدرت بـ29 قرص مهلوس وتحويلهم إلى مصالح الشرطة قصد سماع أقوالهم، حيث إعترفوا بوجود شركاء آخرين في عملية البيع والترويج.

لتقوم بعدها عناصر الشرطة ومن خلال التحقيق وتكثيف الأبحاث بإلقاء القبض على الشخصين الآخرين مع حجز أسلحة بيضاء.

تمثلت في سيفين من الحجم الكبير، سكين من الحجم الصغير، مبلغ مالي قدر بـ5000دج، من عائدات بيع المخدرات والأقراص المهلوسة.

ليتم تحويل الجميع وإستكمال الإجراءات القانونية في حقهم لتقوم بعدها مصالح الشرطة بتقديمهم أمام وكيل الجمهورية

لدى محكمة بومرداس الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيجلابين إلى غاية محاكمتهم .