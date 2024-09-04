الإطاحة بجماعة تُتاجر بالكوكايين وحجز 1 كلغ في بسكرة

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بليشانة بالتنسيق مع مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببسكرة. في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة نوع كوكايين. وتوقيف جماعة إجرامية متكونة من شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهم بين 29 و37سنة.

العملية تمت بناءً على معلومات واردة، مفادها قيام بعض الأشخاص بترويج المخدرات الصلبة نوع كوكايين على مستوى إقليم الاختصاص. على الفور تم وضع تشكيل أمني محكم والقيام بدورية عبر الطريق البلدي الغير مرقم الرابط بين بلديتي ليوة وبرج بن عزوز. أين تم مشاهدة الشخصين محل المعلومة على متن دراجة نارية بدت عليهما علامات التوتر وقاما برمي كيس بلاستيكي كانا يحملانه.

وبعد توقيفهما والتفتيش الدقيق للمعنيان وكذا مكان رمي الكيس كانت النتيجة إيجابية. حيث تم العثور على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من المخدرات الصلبة نوع كوكايين تقدر بأكثر من 1040 غ إضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير “سيف”. ليتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. فور الانتهاء من إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.