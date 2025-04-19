الإطاحة بجماعتين إجراميتين بالعاصمة وحجز 3740 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالمقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار، من توقيف 9 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية مع حجز (3740) قرص مؤثر عقلي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، إنطلقت قضيتا الحال بعد استقاء معلومات مفادها اشتباه بعض الأشخاص بقطاع الاختصاص ببيع المؤثّرات العقلية.

وعليه باشرت عناصر الفرقة سلسلة من التحرّيات الميدانية أفضت إلى توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط وحجز 3470 قرص مؤثّر عقلي، مع كمية من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى 3 مركبات نفعية تستعمل في نقل السموم. ومبلغ مالي قدره بالعملة الوطنية قدره 42 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا جناية الحيازة، التخزين، النقل، المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار شبكة إجرامية منظمة.