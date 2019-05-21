الإطاحة بجمعية أشرار تقوم بالاعتداء على المواطنيين ليلا بالشلف

تمكنت عناصر الشرطة بامن الشلف من توقيف جمعية أشرار متكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22و 34 سنة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن الشبكة تقوم بسرقة المواطنيين بإستعمال مركبة خلال الفترات الليلية من هذا الشهر على مستوى مدينة الشلف.

العملية تمت على إثر إتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر (1548) من قبل أحد المواطنيين يملك محل تجاري وسط مدينة الشلف، مفاده

تعرضه رفقة والده للضرب من طرف مجموعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء على متن مركبة سياحية فاخرة، على الفور تنقلت

عناصر الشرطة إلي عين المكان و القيام بالإجراءات اللازمة مكنت العملية من توقيف المركبة على مستوى مدينة الشلف في ظرف

قياسي و على متنها المشتبه فيهم ، تم تحويل المشتبه فيهم لإستكمال الإجراءات تبين أنهم ينحدرون من إحدى بلديات الجهة

الشرقية للولاية مع إخضاع المركبة للتفتيش التي ضبط بداخلها على أسلحة بيضاء من مختلف الاصناف و الاحجام، كانوا يستعملونها

في تنفيذ إعتداءاتهم على المواطنين، لينجز في حق المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة، الضرب و

الجرح العمدي بسلاح أبيض، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.