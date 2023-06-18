الإطاحة بجمعية أشرار تُروج مُخدرات ذات المنشأ أجنبي بالرغاية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، عن قضية تكوين جمعية أشرار مختصة في النقل التخزين التموين، الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي.

وحسب بيان لشرطة العاصمة، المتهمين تتراوح أعمارهم مابين 30 و43 سنة، مسبوقين قضائيا، وينحدرون من ولاية الجزائر.

وتمت قضية الحال تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، وجاءت استغلالا لمعلومات واردة لذات المصلحة مفادها وجود أشخاص مشبوهين و مسبوقين قضائيا يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في الأوساط السكنية بمدينة الرغاية و ضواحيها.

على إثرها تم تفعيل العمل الإستعلاماتي للوصول إلى تحديد هوية هاته الشبكة والإيقاع بأفرادها . حيث بعد استغلال المعلومات المتاحة تم وضع خطة أمنية لتوقيف المروجين.

أين تم استصدار أذون بتفتيش عن النيابة المختصة لمساكنهم، وأسفرت العملية عن تحديد مكان إخفاء المخدرات والمؤثرات العقلية في أحد المستودعات مسكن أحدهم.

وتم ضبط وحجز 2713 كبسولة من المؤثرات العقلية، وقارورتين تحتويان على مادة سائلة من مؤثر عقلي. و5 هواتف نقالة ذكية. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ217500 دج من عائدات ترويج السموم.

وكذا محرك زورق بسرعة 60 حصان حراري، ومروحة محرك بحري جديدة، بوصلة ومنبه ضوئي. وكذا 04 دلاء بسعة 04 لترات من زيت المحركات.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصّة إقليميا بموجب ملف قضائي.