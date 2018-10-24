الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في التزوير بالعاصمة

فككت مصالح أمن العاصمة جمعية أشرار متورطة في تزوير رخص البناء، وقرارات تسوية قطع أرضية وقرارات منح قطع أرضية إجتماعية البناء.

أين تم حجز 12 ختم إداريو 13 قرار منح قطع أرضيةو 11 نموذج قرار تسوية قطع أراضي،إضافة الى4 قرارا تسوية و11 رخصة بناء و5 مخططات بيانية.

بالإضفة الى عديد الوثائق الإدارية 59 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 26 ألف دينار.

وبحسب بيان صادر عن أمن العاصمة،تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه،وبعدعملية تفتيش مسندة الى إذن نيابي

،تم الكشف عن هذه الجمعية التي كانت تقلد أختام الدولة.

كما تبين أنها متورطة في التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.

فبعد قيام مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بتفتيش منزل المشتبه بهوعثر بداخله،على قارورتين بهما سائل مخدرو 59 رص مهلوس.

كما تم العثور على26 ألف دينار جزائري وعدة حقن طبية،كما تم العثور على وثائق وأختام إدارية تمثثلت ب 8 أختام و3 قرارات تسوية ورخصتي بناء.

حيث سمحت عملية التفتيش بالعثور داخل غرفة شقيق المشتبه به على وثائق إدارية تمثلت في8 رخص بناء و11 نموذج قرار تسوية قطع أراضي بعضها فارغ.

وأخرى مدون فيها واخرىمختومة،5 مخططات بيانية و4 اختام وعقد إداري فراغ.

إعترف المشتبه فيه خلال التصريحات الأولية بأن الأختام وكل الوثائق قد قا بتزويرها بواسطة الأختام المضبوطة بغرفة نومه وهذا بالتعاون مع أخيه وثلاثة أشخاص آخرين.

إضاة الى المكلف بالأرشيف على مستوى إحدى بلديات قطاع الإختصاص محل التزوير.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم عرض المشتبه بهم على وكيل الجمهورية المختص إقليما أودع ثلاثة منهم الحبس المؤقت.

/////////////////////////