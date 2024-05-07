الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل. وحجزت كمية من المعدن الأصفر والأبيض.

حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة. أوقفت شخصين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهما بين 39 و40 سنة ينحدران من العاصمة. عن قضية جناية السرقة الموصوفة بتوافر ظروف التشديد “الليل, التعدد والكسر” في حالة تلبس والعود.

وجاءت القضية إثر تقييد شكوى من طرف شخص تعرض مسكنه العائلي إلى السرقة. أين استولى الفاعلان على مجوهرات من المعدن الأصفر فاقت قيمتها الـ 100مليون سنتيم. كما مكنت التحريات التي قام بها عناصر المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في ظرف وجيز.

حيث وبعد تفتيش منزليهما، تم ضبط وحجز كمية من المعدن الأصفر والأبيض “أطقم من الذهب سلاسل، أساور، أقراط وأحجار كريمة) وساعات يدوية وعطور. وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.