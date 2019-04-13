الإطاحة بجمعية أشرار وحجز 3354 قرص مهلوس في سوق أهراس

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني، بأمن سوق أهراس، من الإطاحة بجمعية أشرار، وحجز 3354 قرص مهلوس، تم جلبها من دولة مجاورة.

وحسب ما علم اليوم السبت، من المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني، كمال مرداسي، فقد تم توقيف عناصر المجموعة الثلاثة.

وأضاف نفس المتحدث، أن تفاصيل العملية، تعود لورود معلومات لعناصر الشرطة القضائية، تفيد بقيام شخص بترويج المؤثرات العقلية باستعمال مركبته الخاصة.

وبالتأكد من صحة المعلومة، تم ترصد المشتبه فيه الأول، ليتم مداهمة مكان توقف مركبة المشتبه فيه، بأحد الأماكن المعزولة، أين ضبط المشتبه فيهم.

وتم حجز كمية من المؤثرات العقلية، قدرت بـ 3354 قرص مهلوس، كانت مخبأة داخل خزان وقود المركبة.

بالإضافة إلى مبلغ معتبر من المال، بالعملتين الأجنبية والجزائرية، قبل تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الأمن الحضري الثاني.

وأثناء مجريات التحقيق، تبين أن المجموعة تنشط بطريقة منظمة، حيث يقومون بتقاسم المهام.

وذلك للقيام بجلب المؤثرات العقلية من دولة مجاورة، لترويجها وسط مدينة سوق أهراس.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين.

ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة سوق أهراس، ثم احالتهم على قاضي تحقيق الغرفة الأولى.

الذي أصدر في حقهم أمر إيداع بالحبس، بالمؤسسة العقابية لولاية قالمة المجاورة.

وذلك عن جنح كل من تكوين جمعية أشرار، وحيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع والترويج، وتهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل.