الإطاحة بجمعيتي أشرار مختصتين في سرقة المركبات والمنازل بالعاصمة

نجحت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، في الإطاحة بجمعيتي أشرار مختصتين في سرقة المركبات والمنازل.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن العصابة الأولى تحترف سرقة المركبات على محور الجزائر-المسيلة.

وتمت الإطاحة بها عقب معالجة فصيلة مكافحة تهريب السيارات قضية سرقة سيارة ملك لإحدى بلديات العاصمة، يضيف المصدر نفسه.

وقد سمحت التحريات من تحديد هوية أحد الفاعلين وهو سائق على مستوى الحظيرة التابعة لتلك البلدية.

وعقب استغلال المعلومات تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين.

أما العصابة الثانية، فهي تحترف سرقة المنازل ببرج البحري، تمت الإطاحة بها عقب تقديم مواطن لشكوى لدى مصالح الأمن الحضري.

ويتمثل مفاد الشكوى في تعرض مسكنه للسرقة من طرف مجهولين استولوا على 20مليون سنتيم و500أورو ومجوهرات ومجموعات بطاقات مغناطيسية وبنكية.

وبعد التحريات، تم تحديد هوية أحد المشبه فيهم على مستوى سوق موازي كان بحوزته 30قرصا مؤثرا عقليا و2000 دج.

وبعد مواجهته، أفصح عن هوية شركائه الثلاثة الذين تم توقيفهم بعد تحريات معمقة.

من جهة أخرى، أوفقت ذات المصالح مشتبها فيه مسبوق قضائيا، حيث ضبط بداخل سيارة كان يستغلها لعقد صفقة بيع مؤثرات عقلية.

وبعد تفتيش السيارة المشتبه فيه الذي حاول الفرار، تبين أنها محملة بـ 727 مؤثر عقلي ليتم حجزها مباشرة وتحويله إلى مقر الأمن.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.