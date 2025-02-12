الإطاحة بجموعتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية وأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي الأسبوع المنصرم، شبكتين إجراميتين متكونتين من 14 شخص.

وتتمثل القضية في محاولة الهجرة غير الشرعية وتنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر بإستعمال قارب صيد، مع حجز جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي بما فيها القارب المجهّز بمحرِّك بحري.

القضيتين عالجتهما كل من فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار والأمن الحضري السادس رايس حميدو بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية باب الوادي. قضية الحال انطلقت أطوارها بعد استقاء معلومة أمنية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم رحلات إبحار سريّة من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية، لتنطلق على إثر ذلك التحرّيات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هويّة (14) شخص من بينهم 05 رعايا أجانب يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية، العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت على حجز قارب ومحرّك ميكانيكي.(30) دلو بنزين بمجموع 600 لتر، (04) سترات نجدة و مجدافين،مركبتين سياحيتين. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (440) مليون سنتيم.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا عن قضية محاولة الهجرة السريّة عن طريق البحر ومخالفة الإجراءات والأنظمة المتعلّقة بمغادرة التراب الوطني، مع حيازة محرِّك بدون رخصة.