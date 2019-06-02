الإطاحة بخاطف “المراهقات” بعد محاصرته وسط العمارات في تلمسان

أطاحت، بحر الأسبوع المنقضي، الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان، بمجرم خطير.

كان محل مطاردة من طرف أجهزة الأمن لسنوات نظير هروبه من حكم قضائي ثقيل أدين به جراء تورطه

في خطف قاصر واحتجازها في منزله مع المشاركة في اغتصابها جماعيا رفقة أصدقائه، بدلا من الإفراج

عنها وإخلاء سبيلها، أين قام الجاني بفعلته منذ سنوات قليلة، حيث عرض على الفتاة القاصر المكوث عنده في

بيته بعدما وقعت في ورطة نقل تعذر عليها العودة إلى منزلها، أين وثقت به ورافقته إلى منزله، قبل أن

يحتجزها فيه لعدة أيام رافضا إخلاء سبيلها وأكثر من ذلك جلب أصدقاءه إلى مسكنه، أين تداولوا على

اغتصابها جميعا متسببين في انتهاك عرضها. وجرى بعدها توقيف المشتبه فيهم إلاصاحب المنزل بقي في حالة فرار،

أين أدين خلال محاكمة رفاقه بعشر سنوات سجنا نافذا، وبعد أبحاث مضنية تم الترصد لهذا المجرم في

مجمع عمارات سكنية يختبئ فيها، وفيها تمت مطاردته قبل الإمساك به، ليتم على إثرها تقديمه

أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان في انتظار محاكمته بجناية تحويل قاصر الاحتجاز والاغتصاب الجماعي.