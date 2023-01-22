الإطاحة بخمسيني يروج المهلوسات في الشلف

تمكن عناصر أمن دائرة وادي الفضة بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر51 سنة، مسبوق قضائيا، يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر أحياء المدينة.

وحسب بيان لأمن الولاية، تمت القضية على إثر عملية شرطة مست مختلف النقاط السوداء وبؤر الإجرام عبر إقليم الاختصاص.

وجاء ذلك، استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخص بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة مخبأة بمسكنه العائلي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه وبحوزته 158 قرص مهلوس ومبلغ مالي أزيد من 27 مليون سنتيم يعتبر من عائدات البيع و الترويج.

وتم إنجاز في حقه ملف جزائي عن قضية الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، بموجبه تم إحالته أمام محكمة العطاف.