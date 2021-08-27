الإطاحة بسارقة الهواتف النقالة من محلات الحلاقة بوهران

20 ضحية قدموا شكاوى ضدها

تمكنت عناصر من الامن الحضري 18 بوهران من الاطاحة بفتاة مختصة في سرقة الهواتف النقالة من داخل المحلات التجارية الخاصة بالحلاقة للنساء راح ضحيتها أكثر من 20 ضحية.

العملية تمت بناء على عدد من الشكاوى تقدم بها الضحايا بمختلف أمن الحواضر تفيد بتعرضهم للسرقة من طرف فتاة مجهولة كانت تستهدف المحلات التجارية وخاصة محلات الحلاقة للنساء، بعد تداول فيديوهات عملية السرقة عبر صفحات الفايسبوك لتباشر مصالح الأمن تحرياتها الواسعة فيما تم وضع نشرية بحث وبعد خطة محكمة التنفيذ تم توقيفها في حالة تلبس مع استرجاع هاتفين نقالين محل السرقة.