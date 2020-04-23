الإطاحة بسارقي المحلات التجارية خلال فترة الحجر المنزلي بغرداية

أطاحت عناصر الشرطة القضائية بأمن غرداية، بشخصين يبلغان من العمر 23 و28 سنة، استغلا فترة الحجر المنزلي في سرقة محل تجاري.

وتعود تفاصيل القضية، بعد تفطن مصالح الأمن، لوجود أبواب محل مفتوحة ليتأكد وجود عملية سطو وسرقة.

واستغلت مصالح الأمن، في سرعة تامة، كاميرات المراقبة المتوزعة بشوارع مدينة غرداية.

وتم كشف عملية سرقة قام بها شخصان، باستعمال دراجة نارية.

أين تم تتبع مسارها، والشروع في عملية مداهمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.

وتم توقيف المشتبه فيهما، واسترجاع المسروقات المتمثلة في 10 هواتف نقالة ذكية، و105 بطاقة تعبئة للهواتف النقالة والانترنيت.

وكذا 400 وحدة فحم حجري تستعمل للشيشة، وساعات ولواحق الهواتف واكسسوارات وعطور مختلفة، إلى جانب مسروقات أخرى.

و بعد استكمال التحقيقات و اعتراف المتهمين تم تقديمهما الى محكمة غرداية اين تم ايداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.