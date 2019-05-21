الإطاحة بسارقي عوارض السكة الحديدية في قالمة

تم توقيف شخصين في قضية نزع وسرقة عوارض حديدية من السكة الحديدية على الخط الرابط بين عنابة وسوق أهراس

وذلك بقرية “بوكموزة” ببلدية وادي فراغة شرق قالمة، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء، مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء .

وأوضح ذات المصدر، أن الموقوفين الإثنين “34 و40 سنة” ينحدران من ولاية الطارف، مضيفا بأن المشتبه فيهما تم ضبطهما ليلة الأحد

إلى الإثنين من طرف عناصر الدرك الوطني ببوكموزة مباشرة بعد قيامهما بنزع عدد من العوارض الحديدية من السكة وتحمليها على متن مركبة تابعة لهما.

وإستنادا لذات المصدر، فإن التحقيق الذي قام به الدرك الوطني توصل إلى أن الموقوفين كانا بصدد نقل العوارض الحديدية

نحو بلدية شيحاني بولاية الطارف ليتم فيما بعد التصرف فيها، مشيرا إلى أن المتورطين تم تحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة.