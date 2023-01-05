الإطاحة بسارق الهواتف النقالة بالحافلات في سكيكدة

تمكن أفراد الفرقة الجنائية بأمن سكيكدة، من الإطاحة بسارق الهواتف النقالة بمحطة نقل المسافرين.

وحسب بيان لأمن الولاية، يترصد المشتبه فيه، لضحاياه، بمحطة نقل المسافرين لسرقة الهواتف النقالة.

لتتمكن الفرقة، من توقيف المشتبه فيه والذي يبلغ من العمر 20 سنة، والذي إستغل الحركة الكثيفة للمسافرين في حدود الساعة الخامسة للقيام بسرقة هاتف نقال خاص بفتاة، غير أن سرعة تدخل عناصر الفرقة مكنت من توقيفه.

كما تمكنت الفرقة من إسترجاع الهاتف النقال الخاص بالضحية. وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه به موضوعه السرقة بالنشل في حالة تلبس. وتقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.