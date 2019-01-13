الإطاحة بشابين حاولا إغراق سطيف بـ23 كلغ من الكيف

تمكنت قوات الدرك الوطني بسطيف، من حجز كمية بلغت 23 كلغ من القنب الهندي، وتوقيف شابين في العشرينات، حسبما أفاده بيان من ذات المصالح.

وأوضح بيان من ذات المصالح، إثر نصب كمين محكم على مستوى محطة “بابور”، أين تم توقيف المشتبه به الأول على متن سيارة من نوع “سامبول” يحمل كمية من الكيف.

ليتم التحقيق معه، ويكشف عن شريكه في العملية، الذي تم توقيفه بوسط مدينة سطيف، حاملا معه كمية أخرى على متن سيارة رباعية الدفع.

وقدرت ذات المصالح، أن الكمية الإجمالية للمحجوزات بـ23 كلغ من الكيف، وكانت موجهة للترويج على مستوى مدينة سطيف وضواحيها.

الشابان الموقوفان، أحدهما من سطيف ويبلغ 25 عاما، والأخر ينحدر من ولاية باتنة صاحب 29 ربيعا، وحسب ذات المصالح، فإن الكمية المذكورة كانت قادمة من الغرب الجزائري، وأحد المركبتين تابعة لوكالة كراء السيارات.