الإطاحة بشبكة أشرار وحجز أكثر من 1300 قارورة خمر بالعاصمة

تمكنت الشرطة القضائية لأمن الشراقة، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار مكونة من 3 أشخاص، وحجز 1341 وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسبما أورده، اليوم الأحد، بيان أمن ولاية الجزائر، أن أمن الشراقة قام بعملية في بلدية عين البنيان حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وأسفرت نتائج التحريات على حجز 1341 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام، سلاح أبيض، و أكياس بلاستيكية تستعمل في تعبئة وحدات المشروبات الكحولية.

من جهة أخرى، أشار بيان ثاني، لذات المصالح، إلى أن ذات الفرق الشرطية أوقفت 4 أشخاص إختصوا في السرقة من داخل المركبات .

وذلك بناء على شكوى تقدم بها بعض المواطنين، بعد تعرض مركباتهم للسرقة في نواحي بلدية دالي ابراهيم.