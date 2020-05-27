الإطاحة بشبكة إتجار بالمخدرات وحجز حوالي 4 كلغ قنب هندي بوهران

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإطاحة بشبكة اجرامية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، حيث تم خلالها توقيف شخصين يبلغان 38 و 42 سنة من العمر وحجز 03كلغ و400 غرام قنب هندي ومبلغ 80 مليون سنتين يعتبر من عائدات الترويج ومركبتين.

وأضافت المصادر، أن العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بحيازة المتورط الرئيسي في الشبكة وهو المتورط الرئيسي مخدرات داخل مسكنه الكائن بحي قمبيطة، حيث وبعد ترصد تحركاته تم القاء القبض عليه على متن مركبة من نوع سيات ليون.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لمقر إقامته تم حجز كمية من المخدرات تقدر ب 03 كلغ و400غرام من القنب الهندي ، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 80 مليون سنتيم.

‏ومكنت التحريات الأولية من تحديد هوية شريكه كان على متن مركبة من نوع إيبزا بيضاء اللون بحي قمبيطة اين حجز بحوزته سلاحين أبيضين من الحجم الكبير كان يخبأهما بقو العمارة التي كان يستغلها رفقة المتورط لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

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