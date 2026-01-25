الإطاحة بشبكة إجرامية أنشأت مؤسسة ربحية على الانترنت للنصب على المواطنين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بجماعة إجرامية منظّمة تمتهن النصب على المواطنين متكونة من 3 أشخاص.

ومكّنت عملية إيقاف المعنيين بعد تفتيش مساكنهم من حجز (05) حواسيب محمولة، 3 أقراص صلبة خارجية (10) هواتف نقالة،و مبلغ مالي قدره (75) مليون و (2500) سنتيم.

وحسب بيان صُحفي لشرطة العاصمة اليوم الأحد، فإن قضية الحال انطلقت أطوارها بناءً على معلومات حول نشاط شبكة إجرامية توهم ضحاياها بأنها تملك مؤسسة ربحية. وهذا قصد استدراجهم للنصب عليهم وسلب أموالهم باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وتمكنت ذات المصالح وباستغلال الوسائل التقنية من تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا.

تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا ومتابعتهم بجُنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات. النصب على الجمهور مع التزوير واستعمال المزور في محررات وثائق رسمية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور