الإطاحة بشبكة إجرامية استولت على 500 متر من الكوابل النحاسية بعين البنيان

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين البنيان بالعاصمة من تفكيك إحدى أكبر شبكات السرقة التي تستهدف الكوابل النحاسية. والتي تتكون من 8 أشخاص تم الإطاحة بخمسة من عناصرها فيما لايزال ثلاثة آخرون في حالة فرار.

وتمكنت الشبكة في ليلتين من تنفيذ عملية سرقة 500 متر من الكوابل النحاسية من ثلاثة أحياء بعين البنيان غرب العاصمة.

ملابسات القضية تعود لمنتصف شهر ديسمبر الفارط، حين تلقت مصالح الدرك الوطني بلاغا من المكلفة بالشؤون القانونية لاتصالات الجزائر غرب. تفيد سرقة كوابل نحاسية من قبل مجهولين. من عدة أحياء شعبية ببلدية عين البنيان ويتعلق الأمر بحي المستقبل وحي عدل وحي 780 مسكن بالمنظر الجميل.

حيث سرقت كوابل نحاسية ذو سعات 224 زوج بطول 120 م مثبتة بالغرفة الأرضية وكابل بطول 150 متر سعة 448 زوج والكابل الثاني بطول 150 متر سعة 224. بالإضافة إلى كابل بطول 66 متر ذو سعة 112، حيث بلغت الكوابل ما يقارب 500 متر من سعات مختلفة.

وبناءً على ذلك، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات موسعة في إطار تفكيك شبكات سرقة الكوابل النحاسية. حيث تم استغلال كاميرات المراقبة الموجودة بمختلف المحلات التجارية وأخرى المثبتة بالطرق الوطنية والولائية. أين تم التوصل للمشتبه فيهم. الذين قاموا بالسرقة باستعمال ثلاث مركبات شاحنتين من النوع الصغير وسيارة من نوع كيابيكانتو.

وعليه انطلاقا من الرقم التسجيل إحدى المركبات، تم التوصل لصاحبها ويتعلق الأمر بالمدعو”ب.س” هذا الاخير وخلال التحقيق معه. أكد أنه قام ببيع مركبته للمدعو”كمال” المكنى “مطلوعة” دون إتمام إجراءات البيع النهائية بوساطة من المدعو” محمد” المكنى “المارطو”. وتفتيش منزل “ب.س” باولاد فايت عثر به على مصباح خاص بالإدارة العمومية بالإضافة إلي قاطعين( كماشة).

هذا وقد تأسست مؤسسة اتصالات الجزائر طرفا مدنية في الملف.ويواجه المتهمون تهمة تكوين جمعية أشرار والإعداد لارتكاب جناية سرقة الممتلكات العمومية. (كيابل نحاسية) مع توافر ظروف التعدد والليل والكسر واستحضار مركبة. حيث أرجأت اليوم محكمة الشراقة البت في الملف لتاريخ 14 جانفي الجاري.