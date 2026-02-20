إعــــلانات
أخبار الجزائر

الإطاحة بشبكة إجرامية بالعاصمة وضبط 38 ألف قرص مؤثر عقلي

بقلم نادية بن طاهر
الإطاحة بشبكة إجرامية بالعاصمة وضبط 38 ألف قرص مؤثر عقلي
  • 231
  • 0

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة متكونة من 5 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مع ضبط 38000 قرص مؤثر عقلي.

وحسب بيان لشرطة العاصمة، تمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وجاءت على إثر استغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

كما مكنت التحريات التي قامت بها المصلحة المعنية، من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. مع ضبط 38000 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ12 مليون و100 ألف سنتيم من عائدات الترويج. مع حجز 3 سيارات سياحية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الاختصاص وفقا لملف إجراءات جزائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/qJ5Ue
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر