الإطاحة بشبكة إجرامية بالعاصمة وضبط 38 ألف قرص مؤثر عقلي

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة متكونة من 5 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مع ضبط 38000 قرص مؤثر عقلي.

وحسب بيان لشرطة العاصمة، تمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وجاءت على إثر استغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

كما مكنت التحريات التي قامت بها المصلحة المعنية، من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. مع ضبط 38000 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ12 مليون و100 ألف سنتيم من عائدات الترويج. مع حجز 3 سيارات سياحية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الاختصاص وفقا لملف إجراءات جزائية.