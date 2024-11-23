الإطاحة بشبكة إجرامية بحوزتها 3370 قرصا مهلوسا بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بامن وهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تم خلالها توقيف 3 اشخاص وحجز 3370 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بترويج هذه السموم وسط الأقاليم الحضرية، حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هويتهم ومكان تواجدهم مع استصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالتفتيش تم توقيف المتورطين وحجز 3370 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 4 ملايين سنتيم وسلحة بيضاء محظورة ليتم تحرير إجراء قضائي ضد هم قدموا بموجبه امام العدالة.