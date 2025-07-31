الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات في أدرار

وضعت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية أدرار. حدا لنشاط مجموعة إجرامية، تتكون من 04 أشخاص مشتبه. فيهم وبحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء، مبلغ مالي وتسترجع مسروقات.

بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن تُهم حيازة مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة. بغرض العرض والبيع والترويج لها عمدا وبأي وسيلة كانت. حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي وإخفاء أشياء مسروقة.