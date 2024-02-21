الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات الصلبة بالعاصمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي بالعاصمة، بحر الأسبوع المنصرم، من تحييد نشاط شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع “الإكستازي”.

وأوضح بيان لذات الهيئة الأمنية، أن هذه الشبكة الإجرامية، يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن.

كما تم توقيف (05) خمس أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين26 سنة إلى 44 سنة، مسبوقين قضائيا.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من متعادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بشراربة.

وتوجت عملية التتبع والتحري لمحققي المصلحة بتوقيفه وتفتيش مركبته التي تم العثور بها على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “إكستازي “.

وبتعميق البحث والتحقيق مع المشتبه به تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم الكشف عن 04 أشخاص آخرين متورطين معه في ذات القضية.

وأسفرت هذه العملية على ضبط وحجز 9102 قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي”. ومبلغ مالي يقدر بـ (474000) دينار جزائري من عائدات ترويج السموم، ومركبتين تستعملا في ترويج السموم.