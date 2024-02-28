الإطاحة بشبكة إجرامية تدير شركة وهمية للإستيراد والتصدير

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية تدير شركة وهمية للاستيراد والتصدير.

وحسب بيان لذات المصالح، يطلق على الشركة الوهمية إسم “مجمع إيفرساي”، وهي متخصصة في الاستثمارات المالية، وأوقعت أزيد من 600 ضحية.

حيث توهم الشركة ضحاياها بإستثمار الأموال مقابل فوائد، كما روجت لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم توقيف 03 مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز13 مركبة فاخرة ودراجة نارية.

كما تم حجز ما يقارب 5 ملايير سنتيم من العملة الوطنية، وطقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام. و837 ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن.

وكذا 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال و آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود. وأجهزة إعلام آلي، و21 هاتف نقال ذكي، وصكوك بريدية ودفاتر وبطاقات بنكية.

كما تم حجز يخت نزهة مجهز، وعتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود.

وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.