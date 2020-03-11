الإطاحة بشبكة إجرامية تضم توانسة ومغاربة مختصة في تهريب “الكاشيات” عبر أمعائها بالمطار

استمع اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الدار البيضاء، إلى 6 مشتبه فيهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة تضم 25 فردا من جنسيات مختلفة مغربية وجزائرية وتونسية.

الشبكة مختصة في تصدير واستيراد المخدرات من نوع القنب الهندي، عبر الحدود الجزائرية المغربية والتونسية، اذ تم توقيف عدد من أفراد الشبكة بالجزائر العاصمة.

التوقيفات جاءت عقب إحباط محاولة تهريب ما يعادل 589 قرص من المخدرات من نوع ” الكيف” بداخل بطون المشتبه فيهم تونسي عبر مطار هواري بومدين.

وكانت معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية شرق العاصمة، حول نشاط هذه الشبكة داخل وخارج الوطن.

وحسب معلومات أولية اوردتها مصادر “النهار أون لاين”، فإن المشتبه فيهم اعترفوا بنشاطهم المشبوه من خلال تنقلاتهم عبر مطار هواري بومدين.

لتسهيل إدخال كميات هائلة من المخدرات الي الجزائر ومنه الي تونس، عن طريق البلع كطريقة للتمويه وتسهيل تهريبها.

وكشفت تحاليل طبية باشرتها الفرقة المحققة بمستشفى مصطفى باشا، عن اكتتشاف أقراض مخدرات داخل بطون 4 رعايا تونسينين.

وحسب ذات التحاليل، فقد قام أحدهم بادخال 225 حبة في امعائه عبر المطار، والثاني 79 كبسولة، فيما تم الكشف عن 187 كبسولة أخرى في بطن مشتبه فيه ثالث، اما الرابع فابتلع و98 كبسولة.

وكشف المشتبه فيهم خلال محاضر سماعهم الأولية أن العملية تستغرق 6 ساعات بعد بلع الكبسولات المخدرة، قبل أن يتم طرحها ومن ثمة تنطلق عملية الترويج والمتاجرة بها.

ووجه قاضي التحقيق جناية استيراد وتصدير المخدرات في اطار جماعة إجرامية منظمة في انتظار ما ستكشفَه القضية من مستجدات بعد استكمال التحقيق.