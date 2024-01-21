الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية، وتوقيف عناصرها الستة.

وكان أفراد الشبكة يقومون بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي، باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية، في مجال تجارة الحديد بالجملة. على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، كبَّدت الخزينة العمومية ضرر مالي معتبر.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة، عن جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة. تبييض الأموال على سبيل الإعتياد في إطار جماعة إجرامية. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.