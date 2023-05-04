الإطاحة بشبكة إجرامية تنظم رحلات الهجرة غير الشرعية في عين تموشنت

تمكن عناصر فرقة مكافحة المهاجرين، بأمن عين تموشنت من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية. وتوقيف 10 أشخاص، حسبما علم الأربعاء لدى الأمن الولائي.

كما وتمت العملية بناء على معلومات أولية وردت إلى مصالح الشرطة تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية منظمة. تنشط في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر. انطلاقا من الشريط الساحلي بعين تموشنت باتجاه أوروبا. حيث سمحت التحريات الأمنية بتحديد هوية المشتبه فيهم ومكان ممارسة نشاطهم الإجرامي. وفق ما أبرزته خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

وبموجب عملية رصد لتحركات ذات الشبكة تم توقيف 10 أشخاص يتراوح سنهم بين 21 سنة و45 سنة ينحدرون من ولاية عين تموشنت. وعدد من الولايات المجاورة حيث تم العثور بحوزتهم على قارب للنزهة مزود بمحرك آلي. إضافة إلى 3 مركبات سياحية كانت تستغلها ذات الشبكة في نقل الأشخاص المرشحين للهجرة السرية، مثلما ذكره ذات المصدر الأمني.

كما سمحت ذات العملية بحجز 8 دلاء بسعة 30 لتر لكل واحد مخصصة لتعبئة البنزين. منها ثلاثة مملوءة بذات المادة الطاقوية. ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 971 أورو إضافة إلى هواتف نقالة وسلاح أبيض، كما أوضحته مصالح الشرطة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية في حق المتهمين الـ10 وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العامرية. أصدرت هذه الأخيرة أمرا بوضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية مثلما أشير إليه.