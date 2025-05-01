الإطاحة بشبكة إجرامية تُتاجر في المرجان حجز قرابة 5 كلغ بالطارف

تمكنت فرقة البحث و التدخل “BRI” للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، نهاية الأسبوع المنصرم. من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر. ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمرجان الخام.

العملية نفذت بعد إستغلال معلومات مفادها، وجود نشاط إجرامي لشبكة مختصة في حيازة، تخزين والمتاجرة بالمرجان الخام المستخرج بطريقة غير مشروعة من شواطئ القالة. حيث مكنت التحريات المباشرة من قبل محققي ذات الفرقة، من تحديد هوية وتوقيف عنصري الشبكة الإجرامية. مع ضبط هذه الكمية من المرجان الأحمر التي تم إخفاؤها داخل مسكن بمدينة القالة يعود لأحد المشتبه فيهما.

هذه العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط وإسترجاع 04 كلغ و 900 غ من المرجان الأحمر الخام. مبلغ مالي بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية ومعدات مستعملة في النشاط غير المشروع.

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