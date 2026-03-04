الإطاحة بشبكة إجرامية حاولت إغراق العاصمة بـ6 ألاف كبسولة من المؤثرات العقلية

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باب الزوار لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء الأسبوع المنصرم، بشبكة إجرامية متكونة من 3 أفراد مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث مكنت العملية من ضبط 6150 قرص من المؤثرات العقلية ةىو02 مليون سنتيم من عائدات الترويج مع حجز مركبة إستعملت في نقل السموم.

وحسب بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الأربعاء، العملية نفذت عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحقيين من كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وعليه تم تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعا ، مع ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية .